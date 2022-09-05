衛福部：將鬆綁遠距醫療處方箋 醫院投資企業等限制

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）衛福部次長石崇良今天表示，目前著手修訂通訊診察治療辦法以及醫療法第35條，前者法規將放寬遠距醫療開立處方箋等限制，後者則是符合前提條件，財團法人及醫療法人醫院投資單一公司占資本額有望超過2成，預計今年9月預告草案。

2022行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天開幕，以「生醫愛智慧，健康零距離」為主題，首日邀請行政院副院長沈榮津開幕致詞，並由國科會主委吳政忠、BTC委員翁啟惠、廣達集團創辦人林百里等進行演講座談，也邀請各部會代表與談。

石崇良在座談時表示，7月18日政府發布的醫療機構電子病歷製作及管理辦法，使醫療機構能將醫療資訊與病例委託給資訊公司協助並雲端化，也就電子病歷交換平台規範出格式。

對於遠距醫療發展，石崇良回顧，在2018年發布通訊診察治療辦法時遭遇不小阻力，主要是大家對遠距醫療有諸多疑慮，最大限制就是不能開處方，並限制只能應用在複診病患。

石崇良說，不過COVID-19疫情助長醫療服務提供端、病人端對遠距醫療醫療的體驗，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，也大幅鬆綁遠距醫療相關規範。

石崇良表示，因防疫紓困振興特別條例將在明年6月底落日，因此將修訂「通訊診察治療辦法」，並預計9月預告草案，年底前完成修法，延續相關鬆綁。

石崇良表示，這次修訂將有大改變，主要是讓適用範圍大幅擴大，包含慢性病管理、長照管理、疾病末期照護、居家照護等都會擴充，並將放寬可遠距開立處方，且在特定情況下可適用於初診病患。

石崇良也指出，9月將預告醫療法第35條修正，將會針對財團、醫療等法人規範出投資限制，要求單一公司投資的限制，為不超過資本額2成，但可在三個特定條件下鬆綁。

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石崇良說，鬆綁條件包含投資公司所使用的營業技術為法人所提供、智慧財產權作價部分可超越3成、與政策契合者三項，盼藉此鼓勵法人將生醫研發成果，技轉成商業模式。

經濟部次長林全能則表示，對於建置遠距醫療的一致平台，技術不是問題，只要衛福部法規出來後，就會配合建立，對於法人協助生醫產業的發展，經濟部也將與生技中心密切結合，推動精準健康技術所需技術或平台。（編輯：潘羿菁）1110905