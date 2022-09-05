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亞德客8月營收6個月低點 下半年出貨趨保守

2022/9/5 16:17
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結8月合併營收新台幣19.76億元，是6個月來低點。公司表示，儘管下半年出貨轉趨保守，但只是短期影響，需求遞延到未來幾個月或季度。

亞德客-KY今天下午公布8月自結合併營收19.76億元，較7月19.78億元微減0.12%，比去年同期22.45億元下滑12%，是6個月來低點。能源與照明設備、電池產業、通用機械及汽車產業出貨有較高成長率。

亞德客-KY指出，8月接單金額仍高於出貨，不過出貨仍延續7月受到部分城市對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管控、及部分客戶因等待地方政府發布獎勵政策細則而延遲出貨影響。此外，有些客戶也因觀望全球高通膨的演變狀況，擴充產能轉趨保守。

累計今年前8月亞德客-KY自結合併營收176.86億元，較去年同期174.68億元微增1.25%。

展望下半年，亞德客-KY不諱言指出，出貨轉趨保守，但只是短期影響，需求遞延到未來幾個月或季度。

亞德客-KY先前下修今年業績成長幅度，從中高雙位數百分點至高個位數百分點，全年營業利益率下調至30%出頭。（編輯：楊蘭軒）1110905

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