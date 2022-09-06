研華攜手微軟 智慧病房全球首發上雲

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（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠龍頭研華宣布將iWard智慧病房解決方案與iTeleMed遠距醫療解決方案推展至Microsoft Azure公有雲端服務平台，其中iWard智慧病房解決方案為全球首發上雲應用。

研華今天發布新聞稿指出，藉由微軟Microsoft Azure公有雲端服務平台，上雲的智慧醫療解決方案能在雲端運行，也讓醫療院所能立即開通使用。

此外，由於Microsoft Azure和研華智慧醫療解決方案皆符合美國健康保險流通與責任法（HIPAA）與歐盟一般資料保護規則（GDPR）規範，醫療院所無需煩惱資料存取、資安疑慮與彈性可擴充性。

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研華智慧醫療部資深產品經理許全慶說，醫療產業相對其他行業，有更多法令規範限制，在轉型過程需要各方推手來消弭疑慮、促進轉變。此次研華與Microsoft Azure合作，藉由研華在地端的Edge方案與微軟雲端方案整合，將能協助醫院快速部署數位轉型解決方案。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示，本次與研華的合作首次引入智慧病房雲端解決方案，是在台灣醫療產業上重要的里程碑，相信未來將會有更多醫院接受及加入數位轉型的行列。（編輯：楊蘭軒）1110906