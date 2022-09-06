長榮減資6成前最後交易日 收紅盤守住80元
2022/9/6 14:04（9/6 14:15 更新）
長榮將進行現金減資6成，每股將返還股東新台幣6元現金。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴言曦台北6日電）長榮將進行現金減資6成，每股將返還股東新台幣6元現金，今天是舊股票最後交易日，開盤後狹幅震盪，終場小漲0.8元，收在80.8元，守住80元關卡，成交金額50.61億元。
今天是長榮舊股票最後交易日，早盤重聚人氣，盤中最高一度至82.3元，尾盤買氣收斂，終場收在80.8元，漲幅1%。長榮9月7日至16日股票將暫停交易，直到19日新股上市。
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國際運價持續走跌，上海航運交易所2日公布最新SCFI（上海出口集裝箱運價指數）跌破3000點。本土法人預估，今年第3季歐美線需求轉弱，供過於情勢蔓延至各主要航線，預估第4季需求也將季減、年減，並將今年全球貨櫃運輸需求成長率預估從4%下修到1%。
針對長榮減資6成，本土法人以目前財務預估在減資後將轉換為今、明年每股稅後盈餘（EPS）分別為164.16元、52.04元；今年第4季、明年第4季每股淨值266元、253元，目標價177元。（編輯：楊蘭軒）1110906
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