聯家軍8月營收兩樣情 聯電創新高、聯詠創26個月低點
2022/9/6 16:47
（中央社記者鍾榮峰台北6日電）晶圓代工廠聯電自結8月合併營收新台幣253.46億元，續創歷史單月新高；IC設計廠聯詠8月營收65.27億元，創2020年7月以來單月低點。
儘管半導體產業景氣處於下修期，不過聯電先前預期，第4季產能利用率可望維持健康水位，第3季產能利用率仍滿載，車用電子、工業及伺服器等應用需求依然強勁。
法人指出，受手機及電視市場需求疲弱影響，聯詠系統單晶片及驅動IC銷售同步下滑，牽動8月營收表現。
聯電今天下午公布8月自結合併營收253.46億元，較7月248.27億元微增2.1%，連續11個月創歷史單月新高，比去年同期187.9億元大增34.89%。
累計今年前8月聯電自結合併營收1856.5億元，較去年同期1351.6億元成長37.36%。
聯詠自結8月合併營收65.27億元，較7月68.66億元下滑4.9%，比去年同期129.15億元大減49.46%，創26個月低點。
累計聯詠前8月自結合併營收813.66億元，較去年同期858.92億元減少5.3%。（編輯：翟思嘉）1110906
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