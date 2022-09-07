綠委開公聽會促落實離岸風電國產化 加速能源轉型

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（中央社記者王揚宇台北7日電）針對離岸風電國產化進程延宕，民進黨立委賴瑞隆等人今天召開公聽會，期盼政府加速離岸風電國產化及能源轉型布局，並提醒相關部會要注意離岸風電第三階段區塊開發政策與時程。

對於離岸風電國產化進程延宕，監察院7月曾糾正經濟部工業局、能源局。賴瑞隆今天邀請經濟部次長林全能等人及再生能源公協會和業界代表召開公聽會，討論離岸風電國產化、第三階段區塊開發、風電人才培訓進度與規劃等議題。

賴瑞隆說，推動能源轉型、淨零碳排和永續發展是台灣重要能源政策與目標，國發會今年也提出台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，具體展現台灣能源轉型願景。

賴瑞隆表示，政府在能源政策和產業政策同等重視，各部會應盡全力達成2025年再生能源裝置容量目標，並且檢視第三階段區塊開發相關問題，期盼透過舉辦公聽會等方式，蒐集團體和業界意見，讓政府在區塊開發和國產化政策能加以落實。

林全能指出，從國際發展趨勢來看，不管是再生能源還是2050淨零碳排，其中重要解決方案就是再生能源的擴大利用，而離岸風電是很成熟、有潛力的再生能源。

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林全能說，國內的離岸風電發展，不敢說做的非常好，但已經邁出很大一步，發展也越來越好，而離岸風電國產化發展，目前才2年時間，需得延續至第三階段區塊開發，才能找出台灣更優勢項目。同時，關於國產化項目彈性化，經濟部也有做很大的調整。

此外，經濟部能源局所提簡報資料指出，將持續積極推動及執行離岸風電推動策略及具體作法，如期如質完成114年5.6GW的目標，也會以支持國內綠電需求及在地產業供應鏈永續發展為方向，持續與各部會、地方政府及民間共同合作，區塊開發將接續前一階段成功基礎向上精進，持續推動產業關聯。（編輯：張均懋）1110907