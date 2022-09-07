更多編輯台推薦新聞：
曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟
運動

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
U18台灣女籃克服17分落後 20年來首勝中國
首頁 / 產經

綠委開公聽會促落實離岸風電國產化 加速能源轉型

2022/9/7 19:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北7日電）針對離岸風電國產化進程延宕，民進黨立委賴瑞隆等人今天召開公聽會，期盼政府加速離岸風電國產化及能源轉型布局，並提醒相關部會要注意離岸風電第三階段區塊開發政策與時程。

對於離岸風電國產化進程延宕，監察院7月曾糾正經濟部工業局、能源局。賴瑞隆今天邀請經濟部次長林全能等人及再生能源公協會和業界代表召開公聽會，討論離岸風電國產化、第三階段區塊開發、風電人才培訓進度與規劃等議題。

賴瑞隆說，推動能源轉型、淨零碳排和永續發展是台灣重要能源政策與目標，國發會今年也提出台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，具體展現台灣能源轉型願景。

賴瑞隆表示，政府在能源政策和產業政策同等重視，各部會應盡全力達成2025年再生能源裝置容量目標，並且檢視第三階段區塊開發相關問題，期盼透過舉辦公聽會等方式，蒐集團體和業界意見，讓政府在區塊開發和國產化政策能加以落實。

林全能指出，從國際發展趨勢來看，不管是再生能源還是2050淨零碳排，其中重要解決方案就是再生能源的擴大利用，而離岸風電是很成熟、有潛力的再生能源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林全能說，國內的離岸風電發展，不敢說做的非常好，但已經邁出很大一步，發展也越來越好，而離岸風電國產化發展，目前才2年時間，需得延續至第三階段區塊開發，才能找出台灣更優勢項目。同時，關於國產化項目彈性化，經濟部也有做很大的調整。

此外，經濟部能源局所提簡報資料指出，將持續積極推動及執行離岸風電推動策略及具體作法，如期如質完成114年5.6GW的目標，也會以支持國內綠電需求及在地產業供應鏈永續發展為方向，持續與各部會、地方政府及民間共同合作，區塊開發將接續前一階段成功基礎向上精進，持續推動產業關聯。（編輯：張均懋）1110907

賴瑞隆
鄭寶清將登記選桃市長 民進黨中執會最快下週處理 民進黨中評會：鄭寶清若登記參選桃園市長 依黨紀開除黨籍
林全能
衛福部：將鬆綁遠距醫療處方箋 醫院投資企業等限制 矽品進駐中科虎尾園區 產官學合作培訓半導體人才
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族