前8月對中港出口比重跌破4成 創近17年同期新低

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部表示，今年以來，台灣對中國與香港出口表現較差，主要是中國接二連三面臨房地產危機、疫情封控、限電、經濟下滑等利空局面，前8月台灣對中港出口比重降至38.8%，創近17年同期低點。

財政部今天公布8月海關進出口貿易初步統計，通膨、疫情等不利因素聚集下，終端需求明顯鬆動，8月出口金額為403.4億美元、年增僅2%，到了「強弩之末」，進口金額373.5億美元，年增3.5%；累計1至8月出口3303.2億美元，較去年同期增16.2%。

財政部統計處長蔡美娜指出，8月出口物價指數年增2.8%，比出口年增率2%高，剔除價格變動後，實質出口量轉為負成長0.8%；同時，11大主要貨品項目，超過半數落入年減格局，出口第3季起提前吹冷風；進口物價指數年增幅則有所收斂，顯示進口農工原物料行情回跌，對國內通膨舒緩有所助益。

主要市場方面，蔡美娜表示，台灣8月對東協、日本出口分別年增17.6%、16.2%，對歐洲、美國升幅各放緩為2.6%、2.3%，幅度雙創逾20個月低點，意味升息、能源價格上漲的後座力逐漸顯現。

同時，8月對中國與香港，受其需求減弱與COVID-19疫情延燒拖累，出口再次走弱、年減9.9%，創40個月以來最大跌幅。

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不過，在電子零組件需求帶動下，8月對東協與日本出口年增率仍有雙位數；其中，對東協出口資通與視聽產品年增70.7%，蔡美娜分析，應該與中國封控影響下，訂單轉移有關。

蔡美娜指出，累計今年1至8月對5大市場出口規模皆為歷年同期新高；其中，對中港出口比重，比去年同期大幅下降3.7個百分點至38.8%、創近17年低點；對東協、美國占比則分別為17%、15.5%，各增1個百分點上下，其中對美出口占比15.5%是18年來同期新高。（編輯：張均懋）1110907