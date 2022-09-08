多元宇宙科業務 唐鳳：研究跨平台互通性標準

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（中央社記者蘇思云台北8日電）外界關注數位部「多元宇宙科」業務，數位部部長唐鳳解釋，民眾使用電信服務可以很容易攜碼跳槽、也不用換號碼，目前跨境數位平台帳號密碼無法互通，多元宇宙科就是要研究這類跨平台的互通性標準，增加創新的可能。

數位發展部部長唐鳳今天中午接受震傳媒視訊採訪，外界關注多元宇宙科業務內容。

唐鳳先以電信服務為例，民眾若覺得手機訊號收訊差，可以考慮攜碼（NP）跳槽跟另一家電信業者簽約，並不需要換號碼。這種互通性是兩方面的，第一是不管用哪家電信業者，使用者都可以透過號碼打電話，第二是民眾換電信業者也不需要改手機號碼。

唐鳳指出，銀行跨行轉帳，現在有些也可以使用手機號碼轉帳，這些都是生活上已經使用的多元互通性標準，讓使用者擁有多個選擇，新的創新也比較容易發生。

唐鳳進一步說明，大型跨境平台現在都是各自使用帳號密碼，臉書帳號不能登入Google，Google帳號也不能登入蘋果的服務，在這些平台的元宇宙中，只能網內互相聯絡，但是跨平台的互通性比較缺乏，這就像使用者可能一人要辦3個門號一樣，新興創新如果三家大型平台業者都不支持也很難發展。

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唐鳳表示，像歐盟已經通過法令，明年開始大型平台中間的即時訊息、語音、視訊都要慢慢可以跨網互通，台北市政府的元宇宙願景白皮書，其中一項願景也提到「多元宇宙、共塑架構」。

唐鳳指出，目前跨境數位平台帳號無法互通，全球資訊網瀏覽器標準的組織像是W3C也很注意這樣的情況，也在著手制定一些新規範，讓大型平台使用上可以不用記很多組帳號密碼，帳號等可以可攜式在平台間互通。多元宇宙科就是在研究這樣的標準，進而也會去跟跨境平台溝通，當歐盟有這類服務後，在台灣也要有這樣的服務。（編輯：林淑媛）1110908