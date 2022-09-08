更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

多元宇宙科業務 唐鳳：研究跨平台互通性標準

2022/9/8 13:48（9/8 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外界關注數位部「多元宇宙科」業務，數位部部長唐鳳解釋，目前跨境數位平台帳號密碼無法互通，多元宇宙科就是要研究這類跨平台的互通性標準。（中央社檔案照片）
外界關注數位部「多元宇宙科」業務，數位部部長唐鳳解釋，目前跨境數位平台帳號密碼無法互通，多元宇宙科就是要研究這類跨平台的互通性標準。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北8日電）外界關注數位部「多元宇宙科」業務，數位部部長唐鳳解釋，民眾使用電信服務可以很容易攜碼跳槽、也不用換號碼，目前跨境數位平台帳號密碼無法互通，多元宇宙科就是要研究這類跨平台的互通性標準，增加創新的可能。

數位發展部部長唐鳳今天中午接受震傳媒視訊採訪，外界關注多元宇宙科業務內容。

唐鳳先以電信服務為例，民眾若覺得手機訊號收訊差，可以考慮攜碼（NP）跳槽跟另一家電信業者簽約，並不需要換號碼。這種互通性是兩方面的，第一是不管用哪家電信業者，使用者都可以透過號碼打電話，第二是民眾換電信業者也不需要改手機號碼。

唐鳳指出，銀行跨行轉帳，現在有些也可以使用手機號碼轉帳，這些都是生活上已經使用的多元互通性標準，讓使用者擁有多個選擇，新的創新也比較容易發生。

唐鳳進一步說明，大型跨境平台現在都是各自使用帳號密碼，臉書帳號不能登入Google，Google帳號也不能登入蘋果的服務，在這些平台的元宇宙中，只能網內互相聯絡，但是跨平台的互通性比較缺乏，這就像使用者可能一人要辦3個門號一樣，新興創新如果三家大型平台業者都不支持也很難發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

唐鳳表示，像歐盟已經通過法令，明年開始大型平台中間的即時訊息、語音、視訊都要慢慢可以跨網互通，台北市政府的元宇宙願景白皮書，其中一項願景也提到「多元宇宙、共塑架構」。

唐鳳指出，目前跨境數位平台帳號無法互通，全球資訊網瀏覽器標準的組織像是W3C也很注意這樣的情況，也在著手制定一些新規範，讓大型平台使用上可以不用記很多組帳號密碼，帳號等可以可攜式在平台間互通。多元宇宙科就是在研究這樣的標準，進而也會去跟跨境平台溝通，當歐盟有這類服務後，在台灣也要有這樣的服務。（編輯：林淑媛）1110908

延伸閱讀
多元宇宙科沒人懂？數位部：創新應用反映在地需求唐鳳：成立數位部是朝野共識 預算受立院監督唐鳳：數位部無監理業務 不做數位極權老大哥數位部揭牌 唐鳳：3層面建構全民數位韌性專訪／唐鳳打破官僚文化 數位部募新血不重學歷看即戰力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族