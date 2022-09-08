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3產業園區廠商釋800職缺 薪資上看6萬元

2022/9/8 18:47
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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）經濟部加工出口區管理處今天表示，台中港、前鎮、楠梓科技等3個科技產業園區將舉辦多場徵才活動，釋出超過800個職缺，參與徵才的公司制度完善、福利優厚，職缺薪資更上看新台幣6萬元。

加工處今天發布新聞稿表示，為協助園區企業覓得好人才，台中港、前鎮、楠梓等3處科技產業園區，將在9月14日、15日與22日，辦理3場次徵才活動，共釋出超過800個職缺，讓求職者有機會與求才廠商面對面洽談。

加工處說明，在台中港科技產業園區的徵才活動，將與台中市政府沙鹿就業服務站合作，將在14日上午10時至12時30分，在服務站的分處訓練教室舉辦，現場前50名求職者可獲精美紀念品。

台中港科技產業園區場次參與聯合徵才廠商，有華德動能、昇陽半導體、宏全公司、今國光學、宇隆科技、成偉食品、新萊應材及積水塑膠等，釋出研發機構工程師、製程工程師等超過300個職缺。

在前鎮科技產業園區的徵才活動，將與高雄市政府勞動局訓練就業中心合作，將在15日上午9時30分至11時，在高雄分處後棟第一訓練教室辦理，有日電產三協、旭宏科技、昶亨科技、華東科技等企業提供92個需求名額。

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楠梓科技產業園區徵才活動，與高市府勞動局訓練就業中心楠梓就業服務台合作，於22日上午9時30分至11時30分，在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心舉辦。

楠梓產業園區場次參與徵才的廠商有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、長華、滿意人力、國巨、台灣捷康、光寶科技、界霖、台灣通用及鑫長虹等，提供結構熱傳、錫爐助理等領域工程師、生產計劃或資料庫資深管理師、儲備幹部、領班、作業員等450個職缺。（編輯：蘇志宗）1110908

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