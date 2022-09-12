迅得2023年展望樂觀 在手訂單逾30億

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（中央社記者江明晏台北12日電）PCB暨半導體設備廠迅得上半年每股賺4.57元，看好下半年續成長，估全年營收可達56億元，明年在手訂單逾30億元，動能主要來自載板、半導體等產業，營運展望樂觀。

設備廠迅得聚焦智慧製造，開發多個產業的自動化市場，包括半導體、面板、PCB產業等。

迅得今天參與家登半導體在地供應商聯盟記者會，迅得總經理王年清表示，迅得今年上半年營收26.86億元，年成長近20%，儘管受到中國封控干擾影響，獲利3.21億元，仍年增15%，看好第3季、第4季都會比去年成長，估計全年營收可達56億元，明年在手訂單逾30億元，營運狀況相當樂觀。

迅得在台灣有中壢廠和楊梅廠，中國大陸則有東莞、淮安廠。迅得去年在中壢購置約4000坪的基地，預計2024年完工，將打造園區提升半導體領域的研發與生產能量。

迅得目前包含載板在內，來自半導體領域的營收占比已超過50%，IC製造客戶以台積電為主，封裝客戶以日月光為主，電子事業部和大陸事業部以PCB、載板為主，主要客戶包括：欣興、景碩、臻鼎-KY等；迅得和家登也有數個產品合作，預計今年會有貢獻。

展望後續，迅得表示，晶圓需求「無限量」，看好台積電持續擴增，加上載板建廠計畫持續，未來2、3年還是樂觀看待，尤其ABF將導入自動化工廠，將是潛在商機，封裝部分，也受惠無人工廠加速導入而看好接單動能，光電面板因市況發展較遲緩，已發展車電固態電池，7、8月交貨給台灣電池製造商輝能。（編輯：翟思嘉）1110912