龔明鑫力挺創業天使投資方案 未來可加碼至百億

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）國發會主委龔明鑫今天宣布創業天使投資方案截至今年8月底，已經通過投資202家新創事業；未來政府將持續發揮點火角色，必要時，創業天使投資方案匡列金額可加碼至新台幣百億元。

國發會今天舉行「創業天使投資方案－投資成果分享記者會」，對外宣布亮眼的投資成果，創業天使投資方案截至111年8月31日止，已通過投資202家新創事業、核准投資金額累計達31.62億元，帶動民間投資人共同挹注新創事業約88.18億元，促進新創產業投資金額約119.80億元。

國發會主委兼國發基金召集人龔明鑫致詞時表示，最早期創業天使是採「補助」形式，後來調整為「投資」，與新創業者一起成長，反應也十分熱烈；創業天使投資方案匡列額度已經從最初啟動時的10億元，加碼至目前50億元，未來如果還是不夠的話，「我們加到100億元、沒有問題」。

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國發基金扶植新創的同時，也肩負推動產業升級轉型的任務，因此創業天使投資方案投資的產業別相當多元，橫跨資通訊、生技醫療、區塊鏈、機電機械、綠能環保、化學材料、太空產業、地方創生、文創休閒等。

國發會新聞稿也指出，創業天使投資方案與政府打造六大核心戰略產業政策步調一致，投資不只涵蓋5G、AIoT、半導體、再生能源、太空產業等產業，在資訊安全及精準醫療產業的投資金額更是呈現成長趨勢。（編輯：林興盟）1110912