玉山銀行日本福岡設分行 為「矽島九州」添希望

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）玉山銀行東京分行行長林國維今天出席日本九州福岡產官學界組成的「TEAM FUKUOKA」（福岡隊）迎新記者會。他表示，已向日本主管機關申請設福岡分行，最快明年營運。

「TEAM FUKUOKA」（福岡隊）前年成立以來，期盼將福岡市打造為國際金融都市，並招攬外資企業進駐，今天在福岡市召開記者會，熱烈歡迎來自台灣的玉山銀行、新加坡的金融科技公司M-DAQ等4家企業加入。

林國維今天在記者會上用日文介紹說，玉山銀行於2017年正式進到日本，在東京設立分行，不僅是在日本的關東地區，也積極瞄準九州，將在福岡市設立第2個據點，最快明年啟動運作。

玉山銀行目前在海外10個國家及地區設立30個據點，上個月在越南胡志明市設代表人辦事處。2020年與日本理索納控股旗下的理索納銀行簽署業務合作備忘錄（MOU），今年一月與理索納銀行旗下分行簽署MOU，7月與九州金融集團的肥後銀行與鹿兒島銀行簽署MOU。

來自台灣的全球半導體龍頭台積電（TSMC）在九州熊本設廠，九州的金融業期待與台灣合作，利用各自的網絡和專業知識活絡交流。

九州經濟連合會會長倉富純男今天在記者會上致詞時，對於玉山銀行選擇在福岡設立在日本的第2家分行大表歡迎。

他說，台積電在九州熊本縣設廠是將成「矽島九州」復活的領頭羊，疫情漸平息，後疫時代觀光產業將恢復蓬勃景氣，九州不僅只有半導體產業，還有很多隱藏的優秀企業，盼透過國際金融企業進駐九州，帶動九州的企業活躍於全球。

九州電力公司社長池邊和弘致詞時說，包括九州的行政機關、財經界等都會全力支持玉山銀行、M-DAQ等福岡隊的新成員。

福岡縣知事服部誠太郎致詞時表示，誠如倉富所說期待「矽島九州」復活，台積電及相關的供應鏈企業已陸續進駐九州。他聽說玉山銀行與許多企業有交易往來，期待今後除了半導體企業之外，也能招攬新企業到九州。

服部說，福岡為了成為建立具節能性能等最尖端半導體的產業聚落，設立了產官學組織「福岡縣Green Device研發暨生產據點協議會」，期待玉山銀行進駐福岡，能帶動這些綠能企業的成長。他說：「作為福岡縣的挑戰，我希望福岡縣能成為獲得世界青睞的縣。這次玉山銀行等的進駐，等於是本縣邁出一大步。」

福岡市長高島宗一郎致詞時表示，期待玉山銀行成為福岡與台灣之間的橋樑，吸引更多台灣企業到福岡。

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TEAM FUKUOKA（福岡隊）是2020年9月福岡市長高島宗一郎期盼福岡市能加強招攬外資金融機關進駐，同月29日成立了一個產官學組成的組織「TEAM FUKUOKA」。發起人是九州經濟連合會會長麻生泰、福岡市長高島宗一郎、九州電力公司社長池邊和弘等3人。

九州的半導體生產額占日本全國的約4成，是半導體產業興盛區，以美國「矽谷」為例，九州被喻為「矽島」。隨著日本半導體產業的衰退，九州在2020年代以後工廠撤退、半導體產業逐漸萎縮，直到台積電進駐熊本縣，索尼集團等陸續增加投資，才開始出現「矽島」復活的希望曙光。（編輯：高照芬）1110912