龔明鑫：產官攜手培育半導體人才 每年經費12億元

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（中央社記者張建中台北13日電）國發會主委龔明鑫今天表示，政府支持半導體人才培育不遺餘力，目前企業提出新台幣6億元經費，國發基金也提出對等的金額，即每年將有12億元投入高階人才培育。

龔明鑫今天出席國際半導體展展前記者會。他說，台灣在半導體產業占有舉足輕重地位，台灣在晶圓代工領域全球市占率達63%，半導體封測市占率58%，IC設計市占率約22%，台灣也是韓國之外，全球記憶體重要生產基地。

龔明鑫表示，半導體應用非常廣，儘管市場短期可能受到庫存影響，預計明年第1季完成庫存去化，長期發展包括智慧城市、智慧交通、國防安全都需要半導體。

他說，半導體產業不僅是台灣的護國神山，由於半導體還牽涉數位轉型跟淨零轉型的關鍵，台灣對世界還有責任，發展不能慢下來，因為台灣進步，全世界才能進步。

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對於世界各國爭取台積電等前往投資設廠，龔明鑫表示，這不全然是不好，台灣即爭取美光（Micron）來台灣生產，達成最有效率的供應鏈是重要的事情。

龔明鑫說，政府除持續支持企業界在台灣投資，對人才培育也不遺餘力，推動半導體學院，企業界捐助經費，國發基金也將提出對等的金額，目前企業界估計提出6億元經費，國發基金也將提出6億元，每年將有12億元投入半導體高階人才培育。（編輯：楊蘭軒）1110913