緯創集團砸近25億元 興建高雄研發總部

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）經濟部加工出口區管理處今天指出，緯創集團將投資新台幣24.82億元，在前鎮科技產業園區興建高雄研發總部，以布局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業。

加工處發布新聞稿指出，為吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，加工處高雄分處在年初前瞻大樓完工啟用後，接著推動第二階段園區10年更新再造計畫，預計拆除面積約1.5公頃社區土地內3棟逾50年老舊員工宿舍。

加工處表示，經過公開招商評選，由緯創集團旗下的鼎創、晶傑達公司取得第一優先投資興建權，並在今天舉行動土典禮，緯創將投資24.82億元，興建1棟現代化宿舍及2棟研發辦公大樓，作為高雄研發總部。

經濟部加工處長楊伯耕表示，加工處持續加速園區更新及深化產業聚落，這次社區土地更新再造計畫，接續推動園區更新二重奏計畫，翻轉園區老舊空間，不僅協助廠商解決廠房取得不易問題，也加強生活機能配套措施，營造優質投資環境。

加工處說明，此次投資興建案將採3期開發興建方式進行，第1期為提高土地利用率，擬於舊宿舍旁空地興建地下1層，地上10層共218間套房，提供約1308床優質新宿舍，開放緯創集團及園區內其他廠商從業員工使用。

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第2期為現有住宿員工先搬遷至另外2棟舊宿舍，拆除舊宿舍後改建第1棟研發辦公大樓；第3期是在新宿舍完工取得使用執照後，再拆除另外2棟舊宿舍後改建第2棟研發辦公大樓，可容納2400位高端軟硬體研發技術人才。

加工處表示，此投資興建案分為3期，共興建總樓地板面積約5.8萬多平方公尺，第1期宿舍預計於2025年第2季完工，整體計畫約2030年第1季完成。（編輯：張均懋）1110913