蘋果新機支援衛星通訊 法人：打響太空衛星商業化

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）大陸華為、美國蘋果相繼發表最新一代智慧手機，其中新增支援衛星通訊的新功能備受矚目。法人表示，太空衛星服務爭奪戰將由智慧手機打響商業化第一炮，未來電動車會是重要成長動能，未來戰況精彩商機可期。

第一金太空衛星ETF基金經理人牟宗堯表示，隨著低軌衛星覆蓋範圍的快速擴大，太空衛星服務爭奪戰將由智慧手機打響商業化第一炮，此風潮不僅會吸引更多國際大廠加入，相關應用服務也將逐年呈現在一般消費者眼前，代表低軌衛星需求大量增加的時代來臨，受惠最深的將是衛星設備與服務商及相關供應鏈概念股，並帶來強而有力的漲升題材。

牟宗堯表示，自從第一代iPhone在2007年誕生，經過15年的技術發展與服務衍生，智能手機不容易再有重大性突破，現階段多把螢幕做的更大、照相功能強一點，但偏遠地區收訊不良問題卻遲遲無法解決，越來越難說服消費者掏錢換新機。另外，俄烏戰爭凸顯地面通訊建設即便完善，也無法抵擋戰事的摧毀，因此向上發展衞星通訊正是一個重要突破點。

以Mate 50為例，只能透過北斗衛星，發送19字符訊息，卻不能接收訊息，亦無法通話。iPhone 14稍微好一點，就可透過衛星進行文字或圖像聯繫，還能分享所在位置經緯度，不用擔心別人找不到。

初期功能看似陽春，不過，牟宗堯認為，手機具備衛星通訊具有高度戰略意義，未來隨著衞星通訊服務覆蓋能力持續進步、晶片的進化、以及用戶的回饋，誰能先推出產品，就有機會奪得市場先機。

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永豐投信指出，這次蘋果新機搭配衛星通訊題材，也對台廠相關廠商帶來想像空間，新機的發表將再帶動蘋概股、新應用技術題財股股價的正向動能。

法人表示，低軌道衛星可以彌補5G通訊無法覆蓋到的地區。預期，電動車是低軌道衛星未來主要成長動能，目前電動車滲透率10%，低軌道衛星可支援汽車導航、定位、GPS定位、輔助駕駛及自動駕駛等，進而提升載版、高頻板與軟硬板等需求。（編輯：潘羿菁）1110913