東和鋼鐵後市樂觀 鋼筋訂單能見度到明年第1季

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（中央社記者賴言曦台北13日電）東和鋼鐵今天召開線上法人說明會，總經理黃炳樺表示，鋼價近期確實有止跌訊號，但不代表未來鋼價會回升，不過東鋼目前訂單掌握度相對樂觀，在手鋼筋訂單能見度到明年第1季。

東和鋼鐵越南廠產能利用率備受外界關注，財會部經理郭淑媚今天說明，今年越南場產能利用率優於去年，約達77%至78%，由於越南基礎建設仍偏少，相關需求具有潛力，若官方未來進一步推出基礎建設政策，對越南廠營運將更有利。

關於鋼市發展，黃炳樺則指出，目前國際通膨問題仍在發酵，且俄烏戰爭加劇能源問題，但觀察全球經濟情況，除歐盟地區因能源問題大幅衰退，其餘大多數地區經濟趨緩狀況仍在可控範圍。

黃炳樺認為，雖然鋼價近期有止跌訊號，但不代表未來會回升，然而俄烏戰爭若可以在今年入冬前解決，通膨問題能在明年上半年獲得控制，明年應該還是相當可期，而東鋼目前訂單掌握度則相對樂觀。

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郭淑媚則指出，東鋼目前鋼筋產品以中長單為主，目前在手訂單能見度到明年第1季，鋼構產品在手案量則有1年以上，後市要觀察中共20大會議後的5年經濟計畫能否釋出更多基礎建設政策，增加相關鋼鐵產品的需求。

另外，近期中國房地產業市況氣氛不佳，有法人憂心中國低價鋼品恐流入市場，影響國際鋼鐵市況，但黃炳樺認為，俄烏戰爭開打後，國際能源價格大漲，不利高爐生產，且以目前原物料價格來看，廢鋼相對有競爭力，因此中國生產的鋼胚、鋼筋不會是市場最便宜，目前判斷下來，不認為目前會發生中國因供過於求而傾銷的情況。（編輯：翟思嘉）1110913