國巨現金減資10.8億元 換發新股10/31上市

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（中央社記者張建中台北13日電）被動元件廠國巨決定辦理現金減資新台幣10.8億元，減資比率約20.41%，減資換發股票基準日10月28日，換發新股預計10月31日上市。

為提升股東權益報酬率及公司每股獲利能力，考量財務槓桿運用，國巨決定辦理現金減資退還股東股本，減資金額10.8億元，減資比率約20.41%，每股退還現金2.0407502943元，減資後股本降為42.12億元。

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國巨指出，減資換發股票基準日10月28日，減資股票停止買賣期間10月20日至10月28日，減資股票停止過戶日10月24日至10月28日，因最後過戶日10月23日適逢例假日，現場過戶提前至10月21日下午4時30分親臨股務代理機構元富證券辦理，掛號郵寄者以10月23日郵戳日期為憑。

國巨表示，舊股票停止流通暨新股票上市日期10月31日，現金減資退還股款發放日11月3日，將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。（編輯：潘羿菁）1110913