核三廠除役審查會議 委員關切廢棄物管理等議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北13日電）台電去年7月提出核三廠除役申請，原能會今天召開核三廠除役計畫第三回合綜合審查聯席會議，審查委員討論除役準備等議題，原能會及台電也就委員關切公眾參與情形及廢棄物管理等意見，給予回覆說明。

原能會今天召開「核三廠除役計畫第三回合綜合審查聯席會議」，為兼顧防疫及審查作業品質，本次會議透過視訊方式，由審查團隊就核三廠除役計畫第三回合審查情形進行討論。

原能會透過新聞稿表示，本次會議由台電公司簡報說明核三廠除役準備工作規劃情形，再由原能會就審查作業辦理情形、各章重要審查發現，以及審查委員現場訪查辦理情形進行簡報說明。

最後，由審查委員針對本回合重要議題進行討論，並由原能會及台電公司就委員關切公眾參與情形及廢棄物管理等意見，提出回覆說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原能會表示，核能電廠除役為各界關心的議題，原能會作為除役安全主管機關，將持續嚴格執行核三廠除役計畫審查工作，並本於資訊公開原則，依審查進程陸續將歷次聯席會議紀錄，以及至今已結案的審查意見等相關資訊，公布在原能會網頁「核能電廠除役」專區。

核三廠1、2號機運轉執照，將分別於民國113年7月27日及114年5月17日屆期，台電依「核子反應器設施管制法」規定，已於110年7月26日提出除役許可申請。（編輯：張均懋）1110913