鴻海：電動車促典範轉移 台灣資通訊半導體扮要角

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團半導體S事業群總經理陳偉銘今天表示，電動車帶動軟硬體技術革新，台灣掌握資通訊和半導體產業能量，可扮演關鍵角色，擁有廣大內需市場的新興國家，可掌握電動車典範轉移契機，成為趨勢下的新贏家。

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展今天起在南港展覽館登場，陳偉銘受邀在上午的全球汽車晶片高峰論壇演講。

觀察車用產業，陳偉銘指出，傳統汽車產業開發進程過慢且昂貴，相關供應鏈過長且不夠透明，製造成本過高，在車用聯網安全以及提升使用者經驗也面臨挑戰，若透過車用開放平台，可解決上述大部分課題。

他以鴻海推動的MIH電動車開放聯盟為例指出，這可讓半導體和軟體廠商在電動車早期開發階段、就可參與設計研發，降低夥伴進入門檻，而模組化和標準化元件設計可縮短參與夥伴的開發時程；MIH開放平台模式，可縮短車用供應鏈且讓供應鏈更加豐富。

觀察電動車技術趨勢，陳偉銘指出，包括電池、傳動系統、馬達控制、軟體、以及關鍵的半導體晶片元件，相關核心技術不斷革新，台灣在資通訊擁有優勢，且但半導體在電動車內角色吃重，台灣在車用半導體供應鏈扮演關鍵角色；台灣在電動車革新進程中，可透過掌握自身資通訊產業優勢及半導體產能量，掌握契機站穩地位。

陳偉銘表示，電動車可帶動在地化製造趨勢，鴻海集團在美國、墨西哥、歐洲、中東、印度、中國大陸、泰國、印尼、以及台灣等地，建立電動車在地製造據點，其中南亞地區對電動車在地製造趨勢，非常有興趣。

他認為，電動車可帶動產業典範轉移，掌握關鍵創新解決方案的業者，可成為新世代的贏家；擁有廣大內需市場的新興國家，可掌握電動車帶動產業典範轉移的契機，成為電動車趨勢下的新贏家。（編輯：楊凱翔）1110914