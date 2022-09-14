資策會辦說明會談資料跨境隱私保護 逾百家廠商參與

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（中央社記者蘇思云台北14日電）資料經濟應用夯，但牽涉跨境傳輸也衍生新的隱私保護議題。資策會今天舉行跨境隱私保護規則（Cross Border Privacy Rules, CBPR）說明會，活動也吸引逾百家廠商參加。

財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）今天辦理台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）授證茶會暨CBPR說明會，國家發展委員會主委龔明鑫親自出席，主管機關包含金管會、台灣證交所、行政院、勞動部、文化部、交通部、教育部都有代表一同參與。

目前亞太經濟合作跨境隱私規則體系（APEC Cross Border Privacy Rules System, APEC CBPR System）成員，包含台灣與美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓、墨西哥及澳洲共9個APEC會員體，為推動國際資料傳輸標準的共通性，共同發布「全球跨境隱私規則宣言」，並成立「全球跨境隱私規則論壇」（Global CBPR Forum），台灣以創始當責機構（Accountability Agent）身分執行公正第三方驗證。

龔明鑫致詞表示，數位經濟時代來臨，資料蒐集後會加以應用，其中難免牽涉到個人隱私議題，需要有機制協助在資料應用跟個人隱私間取得平衡，現在資料除了在國內流動外，更多企業營運也會涉及跨境的資料傳輸。

龔明鑫表示，CBPR體系是美國在APEC力推的跨境隱私保護制度，資策會取得CBPR體系當責機構資格，可以協助台灣企業進行國內外法規遵循，更可進一步透過建立爭端解決機制，跟APEC隱私法制接軌，藉此提升國際競爭力。

資策會執行長卓政宏說明，資策會有推動台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）的多年經驗，隨著科技演進，現在資料應用不只是在商業、也涉及醫療領域，資策會在國發會及隱私執法機關共同推薦下，在2021年成功取得當責機構資格，期待跟業界廠商持續攜手普及國內個資法遵環境。

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資策會科法所人員在會中說明，依據世界經濟論壇（WEF）在「2020年全球風險報告」指出，個資風險成為科技風險之最。今天多數企業資料不只是掌握在自己手上，也可能在上下游供應商手上，整體盤點才能避免資料外洩，許多跨國企業因為資料會在多地運用與傳輸，因此也希望有相關跨境標準可遵循。

由於國內同時也有許多資料保護標準同時存在，資策會科法所人員表示，如果企業本身已有TPIPAS或是其他標準，仍可以加驗CBPR，後續驗證流程有書審跟實際審查等方式，通過後就會授證。資策會也提供一驗雙證的認證機制，讓企業可以同時取得TPIPAS和CBPR兩種證照。（編輯：黃國倫）1110914