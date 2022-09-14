邑昇攻e-bike前進歐盟 估明後年商機發酵

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（中央社記者江明晏台北14日電）以PCB事業起家的邑昇實業近年來多角化經營，2019年起開始投入e-bike電動輔助自行車研發，搶攻歐盟市場，看好明後年商機發酵，挹注營運動能。

邑昇實業近年透過自有品牌切入LED自行車燈市場，2019年起開始投入e-bike電動輔助自行車研發，並於今年歐洲最大EuroBike自行車展上推出3款車型，正式於海外展出亮相，未來將成為邑昇主要成長動能之一。

邑昇實業董事長簡榮坤今天表示，今年主要受到缺料干擾、銷量不如預期，不過歐洲市場開拓有成，明後年銷量成長值得期待。

由於疫情改變人的通勤習慣，加上全球對碳排要求日益嚴格，使得歐美各國對電動自行車的需求不斷擴大，根據研究機構UBS Evidence Lab預估，歐洲電動自行車市場未來3年年複合成長率高達20至30%，總量可望突破千萬台。

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邑昇表示，於2019年開始投入e-bike的研發工程，在短短疫情兩年期間，就已獨立開發出3款車型分別主打不同的需求市場，自去年第4季起陸續出貨，包含PCB與LED自行車燈事業，共同繳出8月營收1.3億元的水準。

邑昇強調，開拓海外市場商機，也不忘根留台灣，e-bike所有車款將全由台灣在地生產製造，前3批次上千輛e-bike，均與台灣自行車廠合作組裝，未來不排除與在地廠商更進一步的策略合作，或是自行購地建造自有組裝產線，待訂單穩定挹注後，將成為邑昇集團穩健營運的第3隻腳。（編輯：潘羿菁）1110914