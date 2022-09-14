全球最低稅負 財部：關注歐盟上路時程台灣機動跟進

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（中央社記者張璦台北14日電）歐盟5國近日對於讓15%全球最低稅負制於2023年上路，展現積極態度；國內的營利事業基本稅額徵收率擬從12%調高至15%，財政部今天表示，會密切關注歐盟等上路時程，台灣機動跟進。

屬於經濟合作暨發展組織（OECD）「稅基侵蝕與利潤移轉」（BEPS）行動方案包容性架構下的140個成員國，其中136國已達成共識，擬於2023年展開「全球利潤分配稅制」及「全球最低稅負制」2大支柱稅改。

其中全球最低稅負制，要求跨國企業計算於各國的實質負擔稅率，若低於15%，企業母國有權補稅，假設實質稅率僅13%，可補2%稅款；若跨國企業母國未立法實施全球最低稅負制，企業子公司設立國家可遞補課稅。

因應全球最低稅負制將上路，財政部正評估調高國內最低稅負制稅率（營利事業基本稅額徵收率），現行為12%，據法定規定最高可訂在15%，稅率調整免修法，可由行政院視經濟環境來調高。

針對台灣的企業最低稅負制稅率何時調整，財政部官員今天接受電訪表示，原則上希望接軌主要的包容性架構成員國上路時間，目前有些國家盼於2023年12月底才實施，這樣也符合經濟合作暨發展組織2023年推動的訴求，財政部會持續密切觀察上述國家實施進程，尤其是歐盟，讓台灣機動跟進。

KPMG今天發布新聞稿指出，法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭等歐盟5國於9月9日發布聯合聲明，宣示於2023年讓15%最低稅負制上路的決心，若該議案在歐盟無法取得會員國一致同意，不排除以任何可行的立法途徑達成目標。

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KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫表示，此聯合聲明一開始即說明因通膨嚴重衝擊一般民眾的消費能力，公司必須負擔公平稅負以減緩全球能源危機帶來的衝擊，實施全球最低稅負制是打擊稅基侵蝕及實現租稅正義的關鍵措施。

他指出，歐盟5個國家對於經濟合作暨發展組織實施全球最低稅負制，表示出積極的態度，預料將對其他地區國家是否跟進及時程產生影響。（編輯：趙蔚蘭）1110914