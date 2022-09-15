台積電除息行情失靈 早盤下跌1.5元

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（中央社記者張建中台北15日電）台積電2022年度第1季現金股利今天除息，除息行情失靈，早盤一度達新台幣476元，下跌1.5元。

台積電第1季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計10月13日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23點。

美國8月通膨率高於預期，市場憂心聯準會（Fed）恐持續激進升息，引發美股重挫。台股14日同遭衝擊，收在14658.31點，大跌236.1點。外資賣超135.29億元，賣超台積電1萬512張，台積電收在480元，重挫13元。

台積電自2019年起改採每季配息，過去12次除息皆順利完成填息；其中，8次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電今天除息行情失靈，早盤達476元，下跌1.5元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：楊蘭軒）1110915