台積電除息股價黑翻紅 第9度當天填息

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台積電15日花了2小時25分鐘順利完成填息，逐季配息以來，第9度除息當天即完成填息。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者張建中台北15日電）台積電2022年度第1季現金股利今天除息，股價開低走高，於11時25分攀高至新台幣480元，花了2小時25分鐘順利完成填息，逐季配息以來，第9度除息當天即完成填息。

台積電今天跳空開低，達476元，下跌1.5元，未能重演「秒填息」戲碼，不過隨著買盤湧入，股價震盪走高，不僅由黑翻紅，花了2小時25分鐘仍順利完成填息，將除息當天就填息的紀錄進一步推升至9度。

台積電第1季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計10月13日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23點。

台積電自2019年起改採每季配息，過去12次除息皆順利完成填息；其中，8次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。（編輯：楊凱翔）1110915