疫情帶動需求 資通訊家電2021年零售成長11.8%

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）經濟部今天公布統計指出，因疫情升溫、三級警戒及遠距辦公教學等帶動筆電、平板、視訊等設備需求，2021年資通訊及家電設備零售業營業額去年成長達11.8%，創17年來最大增幅。

經濟部統計處今天公布產業經濟統計簡訊指出，因電商、網購風行衝擊營運，導致資通訊及家電設備零售業營業額在2012年至2019年期間，連年負成長。

COVID-19疫情爆發後，宅居經濟崛起，且業者加速擴增網路銷售通路，帶動各式家電商品需求增加，2020年營業額由負轉正為年增1%，結束連8年負成長。

2021年則在疫情三級警戒、遠端辦公或教學帶動筆電、平板、視訊設備銷量大幅攀升，以及5倍券上路影響下，推升營業額年增達11.8%，創17年來最大增幅；且因疫苗覆蓋率提高、民眾外出消費意願提升、5倍券到期前促銷活動等因素激勵，2022年1至7月營業額年增也有4.6%。

資通訊及家電設備零售業因具有展示、解說並提供商品體驗功能等特性，今年上半年實體門市營業額，仍占整體92.9%。網路銷售則從2019年的5.8%，擴增至2021年的8%，隨著民眾開始與疫情共存，2022上半年些微下滑至7.1%。

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統計處表示，2021年6月的調查顯示，有81.8%資通訊及家電設備零售廠商認為「價格競爭激烈，毛利偏低」是經營中最大困境，「消費需求多變」45.5%居次，「電商搶食市場」占43.9%居第3。

不過若將2021年6月與2016年4月相比，廠商認為經營困境的原因，以「電商搶食市場」增加28.6個百分點最多，顯示電子商務競爭，確實對該行業實體通路銷售帶來衝擊。（編輯：翟思嘉）1110915