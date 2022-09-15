集保：電子投票逾10年 今年股東會採用近6成

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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣集中保管結算所今天指出，電子投票平台上線已逾10年，今年全體上市櫃、興櫃公司電子投票股數占股東會出席股數比率近60%，外資電子投票率更高達98%。

集保結算所董事長朱漢強透過新聞稿說明，數位創新是近年國家推動的重點政策，除電子投票外，也首創股東會視訊會議平台，深化股東行動主義。

朱漢強表示，去年因疫情考量，在主管機關的支持下，集保結算所短時間迅速推出「視訊輔助股東會平台」，從股東的註冊、登記、報到、觀看直播、線上提問、投票及計票，採一條龍方式提供服務，減少各流程間的斷點，讓股東參加股東會更為便利。

在去年經驗下，集保今年自建新的「股東會視訊會議平台」，共有72家公司採用，順利完成股東會召開。接續將不斷精進平台功能優化，期許未來更多的公司加入，推升公司治理績效，並使股東行動主義更為落實；股務訊息通知也改採電子化，為地球盡一份心力

為呼應全球2050淨零排放的目標，集保協助市場各業者在淨零轉型中有效實踐社會、環境、公司治理（ESG）理念，也持續擴大股務數位化服務。

以股務通知為例，集保正分階段積極規劃股務訊息電子化服務，股東可方便即時透過手機或電子郵件接收股務訊息，公司也可減少紙本通知成本並達到環境永續之效，創造雙贏的目標。

另外，股東會紀念品改採電子化，助攻零接觸經濟。

朱漢強強調，集保身為資本市場的大後台，協助市場推動數位創新發展責無旁貸，股務4e服務是近期極力發展的重點項目之一，包含已經上線的「股東會電子投票平台」 （e-Voting）及「股東會視訊會議平台」（e-Meeting），還有刻正規劃中的「股務訊息電子化通知服務」（e-Notice）及「股東會紀念品電子化服務」（e-Gift），期能透過這些服務，推升股東會多元數位發展。（編輯：趙蔚蘭）1110915