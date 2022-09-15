強化挺價信心 中鋼內銷盤價10月平盤、第4季調降

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（中央社記者賴言曦台北15日電）中鋼今天表示，因產品逐月貼近國際行情調整價格，加上煤鐵原料及能源成本仍高，為強化鋼廠挺價信心，帶動國際鋼市加速觸底並醞釀反彈，且考量客戶庫存跌價損失，因此10月份內銷盤價以平盤開出，協助客戶蓄積向上動能。

第4季內銷季盤產品方面，中鋼透過新聞稿指出，因國際行情近3個月價格變化激烈，審酌國內用鋼產業狀況及庫存跌價損失，除汽車料每噸調降新台幣1000元外，其餘包含棒線、鋼板、熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲等每噸皆調降2000元；10月及第4季全產品基價平均調降2.64%。

供給端方面，中鋼表示，歐洲鋼廠因天然氣價格飆漲，導致鋼鐵業產品負擔加重，為降低損失，陸續關閉德國、法國、西班牙等高爐；韓國浦項鋼廠受颱風侵襲，部分產線停機維修，導致鋼材延遲供應；中國鋼材社會庫存已降至近4年來最低點，為供給面帶來正向支撐。

需求端部分，中鋼指出，中共20大會議後預期將加大經濟刺激，提高建築、汽車等用鋼需求；歐美陸續宣布各項振興政策並落實基建，構築鋼鐵基本面長期趨勢利多；台灣行政院明年總預算與用鋼需求相關的公共建設規模近6000億元，較今年成長32%，預估將有效提升國內用鋼需求。

成本與價格方面，中鋼指出，歐亞地區因天然氣供應短缺改用燃煤，導致發電用燃煤價格高於煉鋼冶金煤，促使近來澳洲冶金煤價同步翻揚，歐美鋼廠為反映煉鋼原料成本相繼提漲，中國寶武、鞍本鋼廠10月份出廠價也皆以平盤開出，顯示鋼價落底趨勢。

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中鋼也提到，財政部關務署9月中旬公告對進口鋼板、鍍鋅反傾銷稅落日調查結果，宣布分別對從中國、韓國進口的鍍鋅鋼品，以及對從巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭進口的碳鋼鋼板，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，時間為即日起至2027年9月13日，共為期5年。

中鋼指出，此舉可阻絕不合理低價進口料擾亂國內市場，維護台灣鋼鐵產業及國家經濟利益，提振國內鋼市信心。（編輯：翟思嘉）1110915