大聯大黃偉祥接台灣上市櫃協會理事長 推跨領域整合

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（中央社記者潘智義台北15日電）大聯大董事長黃偉祥今天當選台灣上市櫃協會理事長，他表示，中小企業應有更大合作機會，一起打世界盃，畢竟環境變動超乎想像，大家必須一起組隊，做跨業、跨領域結合。

黃偉祥台灣上市櫃協會理事長交接典禮指出，「鏈結跨域、利他共好」，不只在大聯大適用，也適合目前的各產業，在跨領域、跨地域的考量下，協會除已設南、中部分會，並將成立桃園分會，加強會員間彼此的合作。

他說，產業運作也強調「斜槓」，不是只有硬體就好，還需要軟體，要和更多的人合作，利他共好。

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黃偉祥直言，自己在7、8年前將大聯大執行長職務交棒之後，才有餘力參與公協會組織的運作，除了參加上市櫃公司協會，也擔任台灣產業控股協會理事長，主張中小企業有更大合作機會，一起打世界盃，因為環境變動超乎想像，跨業、跨領域結合有其必要。

他強調，擔任上市櫃公司理事長是參加學習，但心裡已有準備，一定會全力以赴，雖然每一屆理事長都有不同做法，但對社會公益、產業合作卻都不會改變。（編輯：潘羿菁）1110915