財政部：9大公股金融事業全數簽署赤道原則

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（中央社記者謝方娪台北16日電）財政部國庫署今天表示，台灣中小企業銀行已完成簽署赤道原則，完成公股金融事業最後一塊拼圖，截至目前為止，9家公股金融事業已全數完成簽署赤道原則。

赤道原則（Equator Principles）為國際永續金融重要倡議之一，旨在要求金融機構對大型專案融資的環境與社會問題盡到審慎審核調查義務，實現金融機構社會責任與經濟責任。

財政部國庫署副署長顏春蘭今天在例行記者會表示，財政部鼓勵公股金融事業率先作出表率，參採赤道原則精神審核企業授信案並評估簽署赤道原則，截至目前為止，9家公股金融事業已全數簽署赤道原則。

第一銀行2020年12月21日就已簽署赤道原則，創公股銀行首例，兆豐銀行2021年8月17日完成簽署，合庫金今年3月30日正式簽署赤道原則，是國內第1家以金控層級加入赤道原則協會的金融機構。

後續中國輸出入銀行、彰化銀行、台灣銀行、土地銀行及華南銀行分別在今年4月11日、4月22日、5月6日、6月14日及6月15日簽署赤道原則，台灣中小企業銀行於今天完成簽署赤道原則。

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顏春蘭指出，公股金融事業除了全數簽署赤道原則，也全數訂定ESG（環境、社會、公司治理）及CSR（企業社會責任）守則或政策，並設置永續發展委員會，將在今年9月底前依GRI（全球報告倡議組織）準則完成編製2021年永續報告書，讓外界了解公司在ESG的相關作為。

公股行庫積極響應金管會「綠色金融行動方案2.0」政策，根據財政部公布統計，截至今年7月底止，公股金融事業投資綠電及再生能源產業共404件、達新台幣2412.74億元；公股銀行辦理綠電及再生能源產業放款餘額達1兆3732.16億元。（編輯：楊凱翔）1110916