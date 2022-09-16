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遠傳啟動供應鏈碳盤查 目標2030供應鏈減排16%

2022/9/16 17:23
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（中央社記者江明晏台北16日電）遠傳電信今天宣布，啟動供應商碳盤查說明會，邀請包含台灣愛立信、諾基亞、全虹等前40大供應商，打造綠色供應鏈，目標2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%。

這兩年全球受COVID-19疫情、氣候變遷影響，打亂了世界原先的節奏，卻也凸顯減碳、強化供應鏈韌性的重要性，遠傳電信今天發布新聞稿說明，已啟動供應商碳盤查說明會，邀請包含台灣愛立信、諾基亞、全虹等前40大關鍵供應商，透過精準碳盤查管理，打造綠色供應鏈朝淨零邁進，目標在2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%。

遠傳設立2050年達到淨零（Net Zero）的具體目標，繼2019年通過全球相當嚴謹的科學基礎目標倡議（Science-Based Targets initiative, SBTi）組織審查，成為亞洲第3家通過審查的電信科技公司後，今年8月再次提送科學基礎減碳倡議（SBTi）1.5度C的淨零承諾書。

遠傳表示，供應鏈的溫室氣體排放在遠傳價值鏈總排放中占比超過50%，若想達成淨零、打造更具韌性的永續供應鏈，攜手供應鏈一起減排勢在必行。

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遠傳電信公關暨企業永續長林慧珊表示，在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）確定遵循巴黎協定將升溫控制在1.5度C、以及台灣2050年淨零排放路徑藍圖出爐後，淨零成為國內外趨勢及共識，「盤查—減量—中和」也成為企業的必經路線，且環環相扣、沒有人是局外人。

遠傳表示，深知許多在地供應商在資源有限的情況下，溫室氣體排放盤查的腳步走得較慢或尚未啟動，因此，遠傳也希望藉由自身的力量，分享經驗來帶動供應鏈夥伴一起隨著國際的腳步，共同為環境永續盡一份心。（編輯：翟思嘉）1110916

林慧珊
2050邁向淨零 遠傳打造綠色供應鏈
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