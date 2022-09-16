更多編輯台推薦新聞：
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化
國際

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中華工程公布 周志明接任董事長

2022/9/16 18:42（9/16 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華工程（2515）16日宣布，董事會已完成新任董事長任命，由周志明擔任。周志明則表示，未來將率團隊成立4大利潤中心，朝大片土地開發及房地產垂直產業鏈發展。（中華工程提供）中央社記者賴言曦傳真 111年9月16日
中華工程（2515）16日宣布，董事會已完成新任董事長任命，由周志明擔任。周志明則表示，未來將率團隊成立4大利潤中心，朝大片土地開發及房地產垂直產業鏈發展。（中華工程提供）中央社記者賴言曦傳真 111年9月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北16日電）中華工程今天宣布，董事會已完成新任董事長任命，由周志明擔任，未來將率團隊成立4大利潤中心，朝大片土地開發及房地產垂直產業鏈發展。

中工前董事長朱蕙蘭6月辭任後，接替的陳瑞隆9月初也因階段性業務完成，提出請辭，並於9月16日中午12時生效。中工今天宣布，董事會決議由周志明出任董事長職務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周志明畢業於中興大學會統系，曾任職於會計師事務所、房地產開發暨建設公司、休閒娛樂開發事業，並有美國、新加坡等國際企業管理經驗。

周志明透過新聞稿表示，未來將以中華工程逾一甲子的發展為基礎，以紮實、穩建的工程營造實力，帶領團隊成立公共工程、民間建築工程、台灣房地產、海外大片土地開發及房地產等4大利潤中心，並透過相關產業鏈垂直整合，加上橫向串連的力量，激發滾動成長與進步的動能，同時積極結合新科技、掌握新趨勢，帶領中工邁向新未來。（編輯：蘇志宗）1110916

周志明
全球第二大離岸風電浮吊船 台船縮時影片揭組裝過程
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族