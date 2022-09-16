中華工程公布 周志明接任董事長

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中華工程（2515）16日宣布，董事會已完成新任董事長任命，由周志明擔任。周志明則表示，未來將率團隊成立4大利潤中心，朝大片土地開發及房地產垂直產業鏈發展。（中華工程提供）中央社記者賴言曦傳真 111年9月16日

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（中央社記者賴言曦台北16日電）中華工程今天宣布，董事會已完成新任董事長任命，由周志明擔任，未來將率團隊成立4大利潤中心，朝大片土地開發及房地產垂直產業鏈發展。

中工前董事長朱蕙蘭6月辭任後，接替的陳瑞隆9月初也因階段性業務完成，提出請辭，並於9月16日中午12時生效。中工今天宣布，董事會決議由周志明出任董事長職務。

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周志明畢業於中興大學會統系，曾任職於會計師事務所、房地產開發暨建設公司、休閒娛樂開發事業，並有美國、新加坡等國際企業管理經驗。

周志明透過新聞稿表示，未來將以中華工程逾一甲子的發展為基礎，以紮實、穩建的工程營造實力，帶領團隊成立公共工程、民間建築工程、台灣房地產、海外大片土地開發及房地產等4大利潤中心，並透過相關產業鏈垂直整合，加上橫向串連的力量，激發滾動成長與進步的動能，同時積極結合新科技、掌握新趨勢，帶領中工邁向新未來。（編輯：蘇志宗）1110916