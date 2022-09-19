統一投信連29個月居定期定額扣款三冠王

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）全體投信基金8月定期定額扣款金額總計新台幣42.74億元，統一投信以6.64億元排名第一，扣款筆數及人數也居冠，自2020年4月以來，持續29個月蟬聯「三冠王」寶座。

加權指數於7月初落底，並在8月中旬達到本波反彈的短線高點，但隨後受到美國聯準會（Fed）政策消息影響，加權指數跟隨美股出現修正。越來越多長線投資者透過定期定額的方式因應盤勢變化。

根據投信投顧公會統計，全體投信基金8月定期定額扣款金額總計42.74億元，統一投信以6.64億元的規模排名第一，國泰投信4.84億元居次，3至5名分別為復華投信4.71億元、元大投信4.54億元、安聯投信4.14億元。

統一投信除了扣款金額奪冠，8月定期定額扣款筆數及人數，也分別以13.67萬筆及8.75萬人奪下冠軍。

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統一全天候基金經理人林世彬表示，隨著各產業庫存調整陸續步入尾聲，以及科技股規格提升題材帶動，台股後市仍有行情可期；評價便宜的優勢，也讓台股有更多表現機會。

林世彬指出，根據彭博數據，9月16日加權指數彭博預估獲利本益比僅有10.22倍，遠低於歷史平均的14.89倍，甚至也低於2008年金融海嘯時期的低點10.7倍左右。但受到投資情緒影響，加權指數第4季預計仍將呈現震盪格局，個股表現分化。（編輯：楊蘭軒）1110919