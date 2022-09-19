台泥獲歐盟基金挹注 建215座純綠電結合儲能充電站

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（中央社記者潘智義台北19日電）台泥子公司NHOA旗下、專責發展電動車快充基礎設施的Atlante Co.今天宣布，取得歐洲設施連接基金2270萬歐元（約新台幣7.1億元）資助計畫，協助提升歐洲交通基礎設施。

台泥透過新聞稿表示，子公司NHOA旗下、Atlante Co.將在義大利、法國、西班牙和葡萄牙建置215個電動車快速充電站，充電站100%使用綠電並且結合儲能，可提供超過1400個快充車位。範圍涵蓋歐洲4大國，包括義大利70站，法國55站，西班牙55站，葡萄牙35站。

台泥解釋，上述快速充電站一旦建置完成，NHOA旗下的Atlante Co.所有快充和超充站點將與國家電網整合，創建全球最大的虛擬電廠之一。

台泥說明，歐洲設施連接基金（CEF Fund）是歐盟重要的融資工具，旨在支持歐洲建設新的交通基礎設施，或是修復和提升現有的交通基礎設施。透過替代燃料基礎設施（AFIF）提案，歐盟將提供歐洲24項交通計劃，共2.925億歐元的財政支援，包括設置電動車充電站、建置加氫站和機場地勤服務的電氣化。

台泥指出，目前公路運輸占歐盟碳排放量的70%，加上歐盟目標到2050年將排放減少90%，因此歐盟迫切需要加速朝向綠色運輸轉型，擺脫對化石燃料的依賴。有了歐盟資金的支援，Atlante Co.將能加快推動充電站的建置，為現有和未來的電動車主提供更多的充電選擇。

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Atlante Co.快充站將位於全歐交通網絡（TEN-T）沿線、停車場和城市中心點。所有充電站100%綠電供電，並且全部採用模組化設計，搭配儲能系統，以管理離尖峰充電以及太陽能發電。一旦開發完成，將與國家電網整合，成為全球最大的虛擬電廠之一。

Atlante Co.正積極開展南歐最大且為使用再生能源結合儲能的快速充電網路，目標是2025年在義大利、法國、西班牙和葡萄牙安裝5000個快速和超快速充電樁，到2030年建置超過3.5萬個。（編輯：翟思嘉）1110919