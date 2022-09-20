台積電漲勢激勵 台股收漲123點飛越14500點

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（中央社記者潘智義台北20日電）美國聯準會（Fed）升息前，美股主要指數齊漲，帶動台股今天開高走高，尤其台積電午後漲勢擴大，帶動指數收盤勁揚123.62點，飛越14500點。

加權指數終場收在14549.3點，上漲123.62點，漲幅0.86%，成交值新台幣1653.15億元，8大類股僅泥窯類股收黑，機電類股漲勢最明顯。

晶圓雙雄台積電中午過後漲勢擴大，收在476.5元，上漲2.03%；聯電收40.15元，小漲0.5%；IC設計大廠聯發科收605元，僅小漲0.17%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1915元，上揚1.86%；鴻海收108.5元，漲1.4%。

貨櫃三雄長榮今天止跌反彈，今天收在172.5元，上漲2.07%；陽明、萬海同樣收紅，分別收在68.5元、75.1元，漲幅為0.74%、1.35%。

航空雙雄華航收22.7元，小漲1.11%；長榮航漲勢較明顯，收35.1元，上揚3.39%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股大致已反映美國聯準會升息的負面影響，因此接下來在等待聯準會正式宣布升息的過程，指數的變化可能就不大，但若美股出現大漲、大跌，台股仍會跟著連動。

在美國宣布升息前，黃文清認為，投資人仍可擇優逢低買進，待不確定因素釐清後，可能因利空出盡而反彈，看好車用電子、電動車相關、解封概念股，台積電等權值股也可能反彈。不過，台股短線仍將與美股有較緊密的連動。（編輯：楊凱翔）1110920