台股盤中失守14500點 電子不振散裝航運有撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）美國聯邦準備理事會（Fed）召開的FOMC會議還在進行中，市場等待最終升息結果出爐，台股觀望氣氛濃，盤中失守14500點；電子類股表現疲弱，航運類股則在散裝航運族群帶動下表現有撐。

截至早上10時40分，指數來到14479.56點，下跌69.74點，成交量新台幣788.06億元。

電子權值股方面，台積電早盤最低一度至472元，盤中跌幅收斂，在473元附近震盪，其餘包含聯電、世芯-KY、鴻海等個股的股價皆墨。然而聯發科表現抗跌，盤中最高一度至610元。

傳產類股方面，航運族群今天表現抗跌，類股盤中漲幅1.4%，貨櫃三雄漲跌互見，長榮走勢震盪，陽明、萬海盤中由黑翻紅。航空雙雄中，長榮航表現不振，華航走勢震盪。

散裝航運族群則在波羅的海乾散貨指數（BDI）20日大漲逾11%帶動下，今天成為逆勢走揚的族群，中航盤中攻上漲停板，慧洋-KY、裕民、新興、四維航盤中也漲逾半根漲停板。另外，化學類股中，興農也表現不俗，盤中漲幅超過5%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，台股今天觀望氣氛濃厚，主因除了市場等待FOMC會議結果外，明天台灣中央銀行也將召開理監事會議，投資人都在等待升息結果是否符合預期，以及官員釋出對後續升息政策的看法，預計等相關消息釋出後，才有短線利空出盡、跌深反彈的機會。（編輯：楊凱翔）1110921