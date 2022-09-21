元大寶華預測台灣今年經濟成長3.4% CPI漲2.94%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）元大寶華綜合經濟研究院今天發布經濟預測，考量全球需求下滑，預測台灣經濟將從去年的高速產出、返回今年的常速產出，今、明年經濟成長率分別為3.4%及3.08%。

元大寶華綜合經濟研究院今天舉行經濟預測記者會，估2022年經濟成長率為3.4%，低於主計總處預測值3.76%，這也是新任董事長葉銀華接任以來首次公開活動。

葉銀華指出，隨著全球需求下滑，國際主要機構大多下修今、明年世界貿易量成長預測，且中國經濟放緩，台灣出口動能恐怕會受壓抑。

雖然出口成長放緩，葉銀華表示，民眾已經習慣與疫情共存，可望讓疫情前占國內生產毛額（GDP）逾5成的民間消費，從重挫狀態逐漸回歸長期趨勢，成為支撐台灣經濟成長的要角。

「我們沒有看壞台灣經濟，只是正常調整」，葉銀華表示，今年經濟成長率雖然遠遠不及去年6%以上的表現，但和過去幾年相比，還是很不錯的成績。

至於物價走勢，元大寶華預測今年CPI上漲率為2.94%、直逼3%，顯示通膨壓力仍高，不過明年就會滑落至1. 69%。

近期新台幣匯率跌跌不休，元大寶華也預測2022年美元兌新台幣匯率均價為29.81元，第3、4季匯率分別為30.35元、31.40元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉銀華表示，美國聯準會（Fed）持續升息，利差擴大造成資金外移，這是新台幣貶值的關鍵因素，後續新台幣匯價還是會趨貶，但不至於失控。

葉銀華接著分析，台灣經濟有望在明年第2季後回升，且美國聯準會明年上半年會放慢腳步，觀察是否已經成功抑制通膨，使利差因素不再促貶新台幣；綜合考量之下，今年下半年新台幣對美元走勢依然偏弱，但明年下半年美元強度減弱，元大寶華因而預測明年第4季新台幣就會從31元回到30元。（編輯：楊凱翔）1110921