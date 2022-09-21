台美商會與智庫發表專冊 揭美台貿易夥伴緊密關係

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（中央社記者曾智怡台北21日電）國際對台灣關注持續提升，美國研究機構東西方中心與台灣美國商會今天聯合發表台美夥伴緊密相連專冊，將提供台美政府官員、企業領導參閱，以了解台美不同面向資訊。

美國東西方中心與台灣美國商會今天在美國眾議院雷伯恩大樓舉行聯合出版的台美夥伴緊密相連（Taiwan Matters for America/America Matters for Taiwan, TMFA）發布會，美國國會民主黨及共和黨領袖、駐美國台北經濟文化代表處副代表王良玉等約100位嘉賓出席。

東西方中心（East-West Center, EWC）是一個位於夏威夷檀香山的教育及研究機構，在華盛頓特區設有辦事處，研究美國與印太地區各國經濟、安全、民間交流關係， 包含澳洲、中國、印度、日本、韓國等，也在台灣美國商會的支持下，進行台灣事務研究。

台美夥伴緊密相連是東西方中心出版的系列專著中最新一冊，列舉大量數據資料、事實陳述、圖表和故事，用以說明美國和台灣對彼此的獨特、重要性。

美國商會表示，美國對台灣的支持已成為一個高度共識，台美夥伴緊密相連的發布，也代表台灣被視為東亞和平與繁榮的核心。

台美夥伴緊密相連內容涵蓋美台關係概況、貿易、投資、農業、就業、半導體、科技優勢、國防安全、民主與良善治理、環境與氣候變遷、醫療照護、人口、觀光旅遊、教育交流、姐妹城市締盟等。

專冊內容指出，台灣長期名列美國全球貿易夥伴前10位，2020年美台之間貨品及服務貿易總額高達1062億美元；美國對台出口額約395億美元，較2011年提高4%；從台灣進口總額則有667億美元，較2018年增加25%。

投資部分，自2018年以來，美國對台直接投資總額已增加一倍，達315億美元；自2015年，台灣對美投資也加倍，金額已達137億美元，2025年位於亞利桑那州的半導體廠興建完成後，台灣對美投資總額將再倍增。

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此外，台美半導體產業發展相輔相成，台灣生產全球約20%的晶圓，世界最精密的半導體產品，92%由台灣製造；2020年台灣占美國半導體設備出口總額的45%。

台灣美國商會資深顧問沙蕩（Don Shapiro）出席發布會指出，很榮幸能參與編撰這本精簡但豐富的專著，尤其台灣憑藉過去幾年在公共衛生、民主實踐、青年教育和科技進步領域的貢獻，已成為美國的重要夥伴及國際要角，本書即能佐證說明。（編輯：潘羿菁）1110921