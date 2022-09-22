友達進駐高雄亞灣設研發中心 布建300人團隊

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（中央社記者賴言曦台北22日電）國內面板大廠友達宣布進駐高雄亞灣，成立「AUO解決方案研發中心」，未來在高雄據點將布建300人研發團隊，盼透過亞灣產業群聚優勢，作為多元解決方案研發及試驗場域。

友達今天透過新聞稿表示，高雄亞灣區不僅是5G、AIoT的示範場域，更是孕育創新能量的孵化地，也匯集多家新創產業進駐，看好亞灣區擁展館場域優勢及潛在合作廠商資源，可望提供友達深化智慧場域發展，創造顯示器以外的差異化產品，展現友達在面板以外的研發應用軟實力。

友達指出，集團在AUO解決方案研發中心展示先進抗反光8K超高解析技術的Find ARTs友達藝廊、整合智慧管理的智慧行動辦公艙，以及掌握健康管理的智慧運動健康促進方案等，皆是友達開創智慧生活的研發成果，顯現友達搶攻數位轉型商機布局。

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友達指出，因應雙軸轉型策略，包括UI（使用者介面設計）、UX（使用者經驗）人才、軟體工程師，都是經營垂直場域、物聯網整合迫切需要的人才。

友達表示，集團持續投入資源與布局，廣納地方優秀人才，繼在台南、高雄設立廠區後，今年更鎖定人工智慧、大數據及跨領域場域應用，期望透過建置高雄AUO解決方案研發中心，強化南部人才延攬、培育及訓練，為各地人才提供專業且適切的就業機會，強化智慧場域的產業競爭力。（編輯：張良知）1110922