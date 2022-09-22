中華電攜手泰國電信 助泰達電導入5G專網

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信今天表示，攜手泰國國家電信（NT）、The WhiteSpace（The WSP），為泰達電導入5G企業專網，未來將持續多方合作規劃為當地政府、製造、觀光、醫療及金融等產業提供5G+AIoT智慧服務。

繼泰國國家電信（NT）、The WhiteSpace（The WSP）與中華電信於2021年12月簽署5G企業專網合作意向書（MOU）後，中華電信延續其在台灣的成功經驗，於2022年9月順利協助泰達電在泰國邦浦工業區一廠成功導入5G企業專網。

中華電信表示，這次與NT及The WSP合作，為泰達電在泰國邦浦工業區一廠完成5G企業專網導入，實現AR遠程協作，應用於裝配培訓、操作輔助等工廠實踐及視覺化設備操作，做為泰達電後疫情時代持續數位化轉型的一部分。

泰達電計畫將AGV的智慧應用透過工廠5G 網路傳輸測試，將逐步以5G企業專網作為智慧應用的通訊基礎建設，並陸續導入其他廠區。

中華電信表示，未來將持續與在地夥伴合作，由NT提供當地的5G核心網路、The WSP提供在地行銷與營運經驗、中華電信提供自有MEC Intelligent A+與設計規劃經驗等，為當地政府、製造、觀光、醫療及金融等產業提供一條龍的5G+AIoT智慧化解決方案服務。

泰國國家電信（NT）總裁胡瓦南達那（Sanpachai Huvanandana）表示，過去，NT專注於提供基礎設施級別的服務，並在政府中央雲項目（GDCC） 中不斷培養政府人員，現今專注於平台和軟體層面上擴展服務，這將是一個重要項目，有助於支持和推動泰國數位政府4.0的轉變；目前NT也已計畫在東部經濟走廊（EEC） 地區和其他主要城市，使用5G特定頻譜打造智慧城市。

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中華電信公司總經理郭水義表示，中華電信採用5G、AI、區塊鏈科技等技術，已經在台灣諸多場域實務驗證，為生活帶來了便捷與安全，且改變了商業模式。除了智慧醫療服務，中華電信也提供交通的大數據車流分析、科技執法及智慧工廠的產線優化、產能提升等智慧應用服務，足以證明5G+AIoT可發展出更多前瞻且創新的解決方案。

中華電指出，中華電信的5G智慧應用在全世界快速拓展，相信在泰國政府的支持下，智慧應用在泰國也將快速開展，畢竟城市智慧化需要政府部門的全力相挺，這次跨國與泰國國家電信、The WhiteSpace攜手合作，為泰達電實現其5G+AIoT+雲端的智慧工廠應用，期待未來能為泰國各行各業、政府及其部門提供更多便利的生活、城市或工廠管理等新興應用。（編輯：蘇志宗）1110922