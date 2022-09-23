電子賣壓重、傳產金融撐盤 台股失守14200點

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）費城半導體指數重挫2.81%，台股來自於外資的電子股賣壓不斷，本土資金轉向傳產、金融避險，美系外資下修台積電、聯發科目標價，衝擊電子權值股下壓，拖累指數於平盤之下震盪，失守14200點。

截至11時4分左右，加權股價指數下跌90.29點，為14194.34點，成交值新台幣1051.96億元，電子權值股為殺盤重心，台積電、聯發科跌幅都超過1%。

銀行股受到央行升息半碼（1碼為0.25個百分點）激勵，獲得買盤進駐，傳產則有觀光、航運、生技股吸金，解盲達標的北極星今天在拉高至232元突破新高後快速翻轉下殺，盤中重挫逾8.5%。

分析師表示，美股道瓊面臨3萬點保衛戰，科技股更是弱勢指標，加上美元指數處於高檔，來自於外資的賣超力道源源不絕，台股雖有投信等本土資金加持，國安基金也隨時伺機進場，但台股技術指標已有轉空疑慮，前波低點13928點支撐依舊有待觀察。

分析師指出，美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期在9月升息3碼（0.75個百分點），並發表超鷹派談話，全球央行跟進，瑞士央行升息3碼，脫離負利率政策，挪威、英國和印尼央行宣布升息2碼，台灣中央銀行也升息半碼，並調升存準率1碼。全球央行持續緊縮，經濟衰退疑慮加深，台股在大環境的變化下，對後市宜謹慎看待。（編輯：楊蘭軒）1110923