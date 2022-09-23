更多編輯台推薦新聞：
專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭親俄地區展開入俄公投 傳武裝組織逼民眾投票
首頁 / 產經

里程碑金與流感疫苗入帳 東洋樂觀看待第4季營運

2022/9/23 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台灣東洋今天下午舉行法人說明會，總經理侯靜蘭表示，包括產品認證、里程碑金都在進度上，加上流感疫苗挹注，下半年營運展望樂觀可期。

侯靜蘭表示，目前東洋幾個重要核心產品或利基，如癌症、重症醫療以及醫療（保健）是三大主要策略發展，癌症還是目前最重要的，營收占比達6成，目前還有相當多產品談判中，希望在產品線上有更深更廣布局。

重症部分，除抗生素外，還有麻醉止痛、疫苗都會持續引進，基本上，代理產品還是維持在原來的核心跟利基上。

困難學名藥開發進度方面，侯靜蘭指出，Lipo-AB是用於黴菌感染的微脂體，8月底美國FDA有來台灣查廠，一切都還蠻順利的，審慎樂觀預估年底前應該可以拿到FDA的藥證。另外Octreotide的微球，目前在研發過程也是相當順遂，今年上半年度拿到一個里程碑金

再來是自行研發的部分，在多發性骨髓瘤的研發進展不錯，如果一切順利，應該明年就可以領證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對下半年及明年展望，侯靜蘭表示，第4季業績動能充沛，預計到年底前還有100至200萬美元的里程碑金認列，公費流感疫苗預計有2.6億元陸續在10月至11月間入帳。

針對明年，侯靜蘭指出，新的流感產品，還有麻醉用藥的第2個適應症，及其它新疫苗，大概都會在明後年陸續認證，如果規劃新產品的進度都能順利，加上困難學名藥的里程金都會持續挹注，對明年營收獲利都將有不錯挹注。（編輯：潘羿菁）1110923

侯靜蘭
東洋與雲頂新耀結盟 獨家代理新藥對抗超級細菌 裴洛西傳將訪台 法人：台海關係緊張添台股變數
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族