里程碑金與流感疫苗入帳 東洋樂觀看待第4季營運

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）台灣東洋今天下午舉行法人說明會，總經理侯靜蘭表示，包括產品認證、里程碑金都在進度上，加上流感疫苗挹注，下半年營運展望樂觀可期。

侯靜蘭表示，目前東洋幾個重要核心產品或利基，如癌症、重症醫療以及醫療（保健）是三大主要策略發展，癌症還是目前最重要的，營收占比達6成，目前還有相當多產品談判中，希望在產品線上有更深更廣布局。

重症部分，除抗生素外，還有麻醉止痛、疫苗都會持續引進，基本上，代理產品還是維持在原來的核心跟利基上。

困難學名藥開發進度方面，侯靜蘭指出，Lipo-AB是用於黴菌感染的微脂體，8月底美國FDA有來台灣查廠，一切都還蠻順利的，審慎樂觀預估年底前應該可以拿到FDA的藥證。另外Octreotide的微球，目前在研發過程也是相當順遂，今年上半年度拿到一個里程碑金

再來是自行研發的部分，在多發性骨髓瘤的研發進展不錯，如果一切順利，應該明年就可以領證。

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針對下半年及明年展望，侯靜蘭表示，第4季業績動能充沛，預計到年底前還有100至200萬美元的里程碑金認列，公費流感疫苗預計有2.6億元陸續在10月至11月間入帳。

針對明年，侯靜蘭指出，新的流感產品，還有麻醉用藥的第2個適應症，及其它新疫苗，大概都會在明後年陸續認證，如果規劃新產品的進度都能順利，加上困難學名藥的里程金都會持續挹注，對明年營收獲利都將有不錯挹注。（編輯：潘羿菁）1110923