升息影響待觀察 金管會股期市會議延至月底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）美台最新利率決策22日出爐，美國聯準會（Fed）升息3碼、台灣央行升息半碼，金管會原訂今天召開股期市會議，為觀察此次各國升息影響，已延期至9月30日開會。

本週進入超級央行週，為打擊通膨，各國央行持續升息，美國聯準會9月升息3碼（0.75個百分點）並暗示今年底前可能再升5碼，台灣央行則升息半碼（0.125個百分點）並同步調升新台幣存準率1碼，加大從市場收回游資力道。

金管會原訂今天召開例行股期市會議，不過因美、台央行剛調整利率，金管會已請證交所儘速針對新情勢進行影響分析，並將股期市會議延期至9月30日召開。

金管會證期局視資本市場整體變化，會定期或不定期邀集證交所、櫃買中心、期交所等證券周邊單位召開股期市會議，會議主要針對股票及期貨市場情勢交流意見，例行會每2至3個月召開一次，臨時會則視市場重大變化採不定期召開。

金管會官員說，股期市會議已行之有年，會議主要討論總體經濟及政治環境對股期市影響，近期各國央行陸續調整利率，國際情勢變化及美國聯準會升息影響都會提到會議上討論。按照往例，會議通常不至於討論到救市措施這麼細節的內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據金管會分析，台股基本面及總體經濟仍然穩健，截至今年8月底台股本益比落在10.95倍，現金殖利率加計股票股利高達4.86%；上市櫃公司前8月累計營收相比去年同期有近10%成長率、上半年海外投資收益創近10年同期新高。

金管會表示，將密切注意台灣央行升息幅度、美國聯準會升息情形及外資資金匯出入動向對台股影響，綜合評估判斷並適時採行相關措施；呼籲投資人審慎看待近期股市變化，注意相關風險控管。（編輯：潘羿菁）1110923