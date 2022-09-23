宏泰人壽股東持股逾5%未申報 金管會罰40萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會發現，宏泰人壽股東民輝實業及閎業投資身為同一關係人，參與宏泰人壽現金增資後持有股權超過5%，卻沒在時限內向金管會申報，金管會今天開罰民輝實業及閎業投資合計新台幣40萬元。

金管會保險局今天公告，民輝實業及閎業投資持有宏泰人壽股份且為同一關係人，合計持有宏泰人壽已發行有表決權股份逾5%，卻沒有依規定自持有日起10日內向主管機關申報，違反保險法規定，依法開罰40萬元罰鍰。

金管會官員指出，民輝實業及閎業投資屬於保險法第139條之2定義的「同一關係人」，2家公司都是宏泰人壽股東，原本持股沒有超過5%，不過去年宏泰人壽辦理現金增資，2家公司參與現金增資後，持有宏泰人壽股份超過5%，依法必須向金管會申報，2家公司卻沒有在時限內申報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會對宏泰人壽辦理一般金檢時，發現宏泰人壽辦理現金增資後，有小股東變身持股逾5%大股東，卻違反申報義務規定，民輝實業及閎業投資承認疏忽漏申報，針對違規事實，金管會今天對2家公司作出處分。

官員坦言，保險業股權通常比較集中，保險業小股東突然變身大股東的案例比較少見，這起裁罰案也是給業界一個提醒，若本來持股沒超過5%，一旦因參與增資等原因以致持股超過5%，就必須在10日內向金管會申報。（編輯：張均懋）1110923