PChome新執行長喊話拚向心力 今年專注4大目標

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（中央社記者吳家豪台北26日電）PChome網路家庭集團新執行長張瑜珊日前在臉書發文表示，今年底前網家將聚焦4大目標，包括營收成長和獲利、成為有競爭力的電商平台、成為長久有競爭力的公司、提升營運效率。

張瑜珊24日晚間在個人臉書（Facebook）分享上任一個月心得表示，先前一封公關同事協助與公司團隊說明溝通基礎建設的信件，引起熱烈討論，感謝各界對於網家的關注。上週她發信給全體網家員工，也希望把內容同步給關心網家改革及發展的消費者、廠商、協力夥伴們。

張瑜珊說，這一個月來，她與網家部門主管和基層同仁會談、實地走訪每一個倉庫，也與子公司負責人交流，感受到員工對於公司改變的迫切期待。

經過密集會談後，她提出2點心得。首先是「改變的速度」等於「留下消費者的速度」，也等於「留下廠商的速度」和「留下優秀人才的速度」。

其次，張瑜珊引述美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的「向量論」指出，「公司中每個人都是一個向量，公司的進步取決於所有向量的總和」，公司需要有清楚明確的目標，讓團隊往同一個方向前進。

因此，張瑜珊表示，從現在到今年底，網家團隊會專注於4個目標，包括公司營收成長和獲利、成為有競爭力的電商平台、成為長久有競爭力的公司、提升營運效率。

她強調，網家需要積極且快速回應消費者，包括搜尋、購物體驗、到貨速度、價格等，並積極回應廠商需求。

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她說，網家也需要從底層開始用正確的方式做事，透過現代化網路公司的資訊分享方式、數據化決策，以用戶為中心思考，著眼於建立長久有競爭力的公司文化、工作方式、制度流程、團隊培訓，用健康的方式成長，讓網家服務可以走進消費者日常生活。

張瑜珊以16日開賣的iPhone 14為例，網家結合子公司的服務，提供消費者創新的手機訂閱方案服務，希望給年年想換新機的用戶更方便、靈活彈性的另一種選擇。她認為網家有非常好的基礎，要持續推出創新服務、更好的體驗來回報支持網家的用戶。（編輯：翟思嘉）1110926