中華電攜手AWS 高雄亞灣區打造公有雲服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（前左2）26日下午與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）、數位發展部數位產業署、經濟部中企處、中華電信、雲高科技及資策會等單位，共同宣布AWS Outposts城市級雲端架構服務在亞洲新灣區啟用。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信今天宣布高雄市政府、AWS於亞灣新創園合作引進全台第一座商用Outposts，為企業打造具資安防護、地端低延遲的公有雲服務，助力高雄亞灣加速雲端5G AIoT創新發展。

中華電信攜手高雄市政府、AWS於亞灣新創園合作引進全台第一座商用Outposts，今天舉辦AWS Outposts高雄啟用儀式暨創新數位體驗營，將規劃以亞洲新灣區既有5G專網等基礎環境導入為期一年的AWS Outposts計畫，為企業打造具資安防護、地端低延遲的公有雲服務，助力南部企業發展數位創新及發展5G各領域應用產品。

中華電信說明，於高雄亞灣區協力導入全台首座AWS Outposts，由Amazon Web Services （AWS） 設計的全受管並可配置的運算儲存機架，提供低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，為企業提供具資安防護、地端低延遲公雲服務，共同拓展南部AWS商機。

目前已有超過50間新創公司進駐，包括高雄指標性企業中鋼、中油、高雄五大場域（港務公司、流行音樂中心、高雄展覽館、高雄電競館、高雄軟體園區）、義大集團等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信在雲端解決方案、雲端遷移能力的成就有目共睹，持續賦能合作夥伴創新和成長，相信藉由本次於高雄亞灣區建置AWS Outposts，可完整實現南部企業的在地需求，未來中華電信將持續專注於5G、Machine Learning、AI等前瞻技術，成為企業客戶數位轉型的夥伴。

AWS香港暨台灣總經理王定愷強調，雲端運算是公部門與企業數位轉型及新創出海的戰略關鍵，AWS呼應高市府推動5G AIoT及智慧轉型政策，持續擴大在高雄投入資源。今年3月首先成立高雄AWS雲端聯合創新中心，今天再引進AWS Outposts滿足企業從公有雲到混合雲的進階需求，同時將協助新創開發創新應用對接國際市場，促進高雄5G AIoT生態系發展。（編輯：黃國倫）1110926