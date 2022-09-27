面板雙虎現金減資最後交易日倒數 群創漲近3%

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（中央社記者潘智義台北27日電）面板雙虎友達、群創辦理現金減資明天是最後交易日，股價表現反映投資人持股參與的意願。友達今天收新台幣15.05元，小跌0.33%；群創則收在10.7元，漲2.88%。

友達重訊指出，辦理現金減資，銷除已發行股份計19億2484萬9023股，每股面額10元，共計192億4849萬230元，減資比率為20%。減資後換發普通股股數計76億9939萬6092股，每股面額10元，減資後實收資本額為769億9396萬920元。

友達說明，本次依減資換發股票基準日股東名簿所載股東持有股份，每仟股換發800股，即每仟股減少200股，並退還股款2000元，每股退還2元。

根據群創公告，本次現金減資，銷除已發行股份10億316萬3905股，減少資本100億3163萬9050元，減資比率為9.5%，每股退還股款現金約0.95元。

群創表示，減資後換發股份總數95億5645萬6146股，每股面額10元，共計955億6456萬1460元。（編輯：楊蘭軒）1110927