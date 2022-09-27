台亞風能與BW Ideol簽合作協議 共推浮動式風場

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（中央社記者曾智怡台北27日電）本土離岸風電開發商台亞風能今天宣布，與挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，雙方將共同開發50MW的浮動式示範專案及商業規模浮動式專案，是台灣首家宣布進軍浮動示範風場專案的開發商。

台亞風能透過新聞稿說明，專案平台將採用BW Ideol已獲得驗證的Damping Pool阻尼池專利技術，且由BW Ideol提供平台設計、工程規劃、建造及海事工程安裝的EPCI統包合約。

經濟部日前已宣布總裝置容量100MW的離岸風電浮動式風場示範規劃，預計明年選定開發商。

台亞風能表示，除示範風場外，此合作協議還包括雙方聯合開發數個商業規模的浮動式風場，目前這些風場已啟動環評程序，以確保能配合投標時程；對於示範及商業規模專案合作的具體開發內容，將視雙方對最終協議的協商與盡職調查而定。

台亞風能總經理劉弟勇（Richard Liu）表示，BW Ideol是一個極具競爭力、且具實際開發經驗的離岸風電浮動式平台廠商；身為本土可再生能源開發團隊，台亞風能的在地優勢則在於針對開發條件良好、環境影響小的風場進行選址，因此兩家公司得以戰略性合作，共同開發浮動式風場。

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BW Ideol總裁Paul De La Guérivière表示，很高興團隊在全球專案持續成長，並落實以BW Ideol做為浮式EPCI統包工程和運維廠商、以及浮動式海上風電開發共同持有者的雙主軸發展策略（dual-leg growth strategy），如今與台亞風能合作，將受益於其在地影響力和良好的當地利益相關人互動關係，期待為台灣商業規模浮動式風場發展做出貢獻。

BW Ideol是浮動式離岸風電領域中領先且技術成熟的浮動式平台，立基於Ideol S.A.的專利浮動海上風電技術和工程能力基礎上，已擁有超過12年浮動風電項目平台設計、實際執行和開發經驗；BW Ideol在法國和日本擁有兩台營運中可商轉規格的海上浮動式風機。（編輯：翟思嘉）1110927