美科技股上揚 法人：台股區間震盪

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（中央社記者潘智義台北28日電）美股走勢分歧，道瓊、標普指數下挫，但與台股連動度高的科技股那斯達克、費半指數上揚，法人指出，台股走勢短線區間震盪，可能呈現輪動格局。

道瓊工業指數27日再度收黑，挫跌125.82點或0.43%；標準普爾指數下挫7.75點或0.21%；那斯達克指數上揚26.58點或0.25%；費城半導體指數上漲24.578點或1.04%。

台股27日收在13826.59點，上漲48.4點，漲幅0.35%，成交值新台幣1894.35億元，加計盤後交易約1934.49億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股在連續下跌後，27日終於未受美股影響，能夠收紅，或許是個轉機，有機會跌深反彈，但也可能出現震盪走勢，而在打底過程中，輪動格局是可能出現的狀況。

黃文清認為，在短線區間震盪過程，若投資人想搶反彈，因股價可能限縮在小區間，僅適合來回操作，權值股、中小型股、解封概念股都有機會。

產業動態方面，和泰汽車27日在證交所重大訊息記者會宣布，因防疫險理賠需求，董事會通過在不超過260億元額度內，參與認購子公司和泰產險私募現金增資普通股。

鏡週刊日前報導金屬機殼廠可成實施庫藏股期間有大股東出清持股與神秘大戶買股，可成董事長洪水樹親筆聲明，相關報導以明顯錯誤且臆測的內容企圖誤導社會大眾，「無端指涉吾不隨之起舞」。

長榮國際董事長鄭深池27日宣布辭職，星宇航空董事長張國煒也在同一天辭任立榮董事長，長榮集團經營權之爭是否落幕，依然受到外界矚目。（編輯：郭無患）1110928