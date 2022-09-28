郵政儲金足額反映升息 青安房貸利率站上1.775%

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（中央社記者張璦台北28日電）央行22日升息半碼，財政部表示，中華郵政今天起調整存款利率，牽動青安房貸的一段式機動利率，同步調高0.125個百分點至1.775%；同時，1.775%仍為首購市場最低樓地板價。

中央銀行22日宣布升息半碼（0.125個百分點），利率連3升、累計2碼；今年3月央行調升利率1碼時，財政部協調各公股銀行，讓青安貸款的基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收，減輕民眾購屋成家資金負擔；減升半碼的優惠措施將維持至今年底止。

青年安心成家購屋優惠貸款利率，以中華郵政公司2年期定期儲金一般額度機動利率為「基準利率」，加上固定加碼計息。

中華郵政今天起調整存款利率，2年期定期儲金機動年利率調升至1.345%，足額反映央行本次升息幅度。

財政部發布新聞稿指出，青安房貸基準利率調升半碼，3種方案中，一段式機動利率站上1.775%；仍低於當前非政策性的首購房貸地板利率1.81%。

至於最新兩段式機動利率，前2年為1.565%、第3年起為1.865%。混合式固定利率第1年為1.745%、第2年1.845%、第3年為1.865%。

此外，財政部統計，截至今年8月底止，已協助32萬9309戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣1兆3592億元。（編輯：潘羿菁）1110928