美國升息衝擊 財長：台灣第4季出口增幅恐降為個位數

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財政部長蘇建榮今天告訴中央社，美國升息將衝擊台灣實體經濟和金融面。台灣經濟和出口前8個月都是兩位數成長，但第4季可能降為僅個位數成長，財政部將密切觀察後續。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年9月28日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）財政部長蘇建榮今天告訴中央社，美國升息將衝擊台灣實體經濟和金融面。台灣經濟和出口前8個月都是兩位數成長，但第4季可能降為僅個位數成長，財政部將密切觀察後續。

第55屆亞洲開發銀行（ADB）年會26日到30日在菲律賓馬尼拉的亞銀總部登場，蘇建榮代表台灣赴馬尼拉與會。

蘇建榮今天接受中央社專訪表示，美國升息將衝擊台灣實體經濟和金融面。實體經濟方面，過去8個月以來，台灣經濟和出口都是兩位數成長，但「可能到第4季會相對減少，變成是只有個位數成長，這個我們後續還在觀察」。

財政部統計處7日公布台灣8月出口金額403.4億美元、年增僅2%，成長幅度創25個月以來最低，表現不如預期；展望9月出口值可能落在384億美元到400億美元間，年增幅不排除負成長，預估區間為年減3%至年增1%。

蘇建榮說，跡象顯示，美國升息對台灣實體經濟會有一些影響，因此行政院主計總處預測今年台灣全年經濟成長率約3.76%，比去年減緩，一方面是去年基期較高，另一方面是美國升息造成台灣經濟成長放緩。

他表示，台灣廠商多以出口為主，因此第4季民間投資可能也會進一步放緩。民間消費部分，雖然最近疫情有點升溫，整體民間消費仍有一些成長，但未來趨勢還需進一步觀察。

對於9月以來台股跌勢加重，連續跌破萬五、萬四整數關卡，蘇建榮分析，台美利差擴大難免會造成資金流動。「可以看出外資從台灣匯出的情況滿多的，主要是利差所造成。我們可以看到股票市場最近有明顯下滑的趨勢，這個是難免。」

他表示：「即使是下滑趨勢，這個是短期現象，未來如果國際經濟能夠維持，不再繼續往下，基本上我們的實體經濟能夠支撐住，金融面大概就沒有問題。」

蘇建榮說，政府會密切關注外資持續流出對金融面的衝擊，但正如中央銀行總裁楊金龍所說，台灣外匯存底非常充足，「整體來講還是在可控的範圍之內」。

他認為，財政政策上，政府除了擴大財政支出，減少國際經濟衰退可能的衝擊，也透過租稅措施降低進口原物料價格上漲帶來的通貨膨脹衝擊，並藉由幾個比較重要的免稅額與扣除額與物價指數連動，減輕民眾的實質租稅負擔。

蘇建榮強調，第4季台灣整體經濟會受到全球經濟衰退影響，但整體實質面相對穩健，明年就要看美國的經濟表現，也要看美國聯邦準備理事會（Fed）的貨幣政策。若聯準會繼續強勢升息，金融面因為美元變成強勢貨幣，利差擴大後，「資金就往美國去，對世界各國的金融市場都會很大的影響」。

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蘇建榮透露，他出席中美洲銀行（CABEI）年會和亞銀年會與各國代表交換意見時，大家共同的看法是，「好像最近世界各國都在跟美元對抗，避免美國一直升息，然後各國資金都往美國去」。

他指出，美國升息及俄烏戰爭衝擊「都是明年我們國內經濟、我國的整體經濟必須審慎因應的地方」，但台灣產業非常有韌性，政府也會有一些適當的措施，包括經濟部、財政部會都會有一些因應措施來減緩相關衝擊。（編輯：韋樞）1110928